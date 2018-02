Sir Kwinten neemt Relaks over BROERS DEHANDSCHUTTER PAKKEN UIT MET NIEUW PROJECT MICHIEL ELINCKX

03 februari 2018

03u06 0 Lennik Na maanden zoeken, zijn er eindelijk geschikte overnemers gevonden voor café Relaks: Yanick en Sam Dehandschutter van het nabijgelegen wijnrestaurant Sir Kwinten. Ze willen de zaak omvormen tot een bar met artisanale bieren en kwaliteitsvolle wijnen. "Bij ons zal je geen Leffe vinden", geeft Yanick alvast aan.

Café Relaks werd veertien jaar geleden overgenomen door Roel Kestens. Hij wist de zaak in geen tijd centraal te plaatsen in het lokale uitgaansleven. Maar voor Roel was het tijd geworden om iets anders te gaan doen, en dus besloot hij om zijn geliefde café van de hand te doen. Na een lange zoektocht naar een overnemer, kwam hij tot een akkoord met Sir Kwinten. "We zaten al langer met het idee in ons hoofd", zegt Yanick Dehandschutter. "Klanten die in Sir Kwinten iets komen eten, kunnen daarna nergens terecht. Daar willen we verandering in brengen. Voorts moet onze bar een vernieuwend concept in de regio introduceren."





Café Relaks blijft nog tot midden maart open, en er volgt natuurlijk nog een grote afscheidsparty. Daarna zullen de broers Dehandschutter het gebouw onder handen nemen. Eerste grote verandering: de naam. "Wat het wordt, weten we nog niet", klinkt het. "Daar zal in de komende maanden meer duidelijkheid rond komen. Iedereen kent 'de Relaks' als een volkscafé, waar het soms tot in de vroege uurtjes ambiance kan zijn. Daar willen we van afstappen. Onze bar zal artisanale bieren en kwaliteitsvolle wijnen op de kaart hebben staan. En er zal ook ruimte zijn voor 'sharing fingerfood', zoals een bordje artisanale charcuterie of een boterham met platte kaas. Alles zal met een eigen twist geserveerd worden. We willen de kwaliteit die we in Sir Kwinten bieden, naar de nieuwe bar brengen. En dat alles aan democratische prijzen en voor elke leeftijdscategorie."





Microbrouwerijen

Voor de artisanale bieren wil Dehandschutter in zee gaan met microbrouwerijen uit de streek. "Bij ons zal je geen Leffe vinden", aldus Yanick. "Dat vind je al in elk café. Microbrouwerijen, die tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond schieten, maken vaak uitstekende bieren. En in een bierland zoals België moet je respect tonen voor deze 'kleinere' spelers. Het is ook iets wat je nergens anders vindt. Onze bar zal je niet kunnen vergelijken met de doorsnee loungebar. Ons concept zal bij het grote publiek nog niet gekend zijn. Hopelijk willen de mensen het snel leren kennen."





De broers Dehandschutter hopen de nieuwe bar midden juni te kunnen openen.