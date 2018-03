SGI herdenkt WO I met zelfgemaakte klaprozen 31 maart 2018

03u00 0 Lennik Leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut hebben de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog herdacht met een muur van klaprozen.

Het SGI wilde de leerlingen van de tweede graad meer bijbrengen over de gruwel van WO I. Daarom werden verschillende activiteiten georganiseerd. Aan de schoolingang werd een muur vol zelfgemaakte klaprozen onthuld, en de leerlingen konden er ook zelf even een soldatenuniform aantrekken.





"We willen hen op een creatieve manier iets bijbrengen over de oorlog", zegt coördinator Hilde Van Droogenbroeck. "Daarom mogen ze hun creativiteit de vrije loop laten. Doorheen het jaar zal die herdenkingsmuur ook blijven staan. Het is de bedoeling dat de leerlingen er spontaan even nadenken over de oorlog." (MEN)