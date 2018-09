School van Gaasbeek onthult nieuwe poort 04 september 2018

Kunstproject De School van Gaasbeek heeft, in het bijzijn van Vlaams minister Sven Gatz, zijn nieuwe ingangspoort voorgesteld. Architect Paul Robbrecht is de bedenker van de ingangspoort.





De School van Gaasbeek is het ambitieuze kunstproject onder leiding van cultuurmanager Hugo De Greef. De voormalige dorpsschool ontvangt ieder jaar het kruim van de kunstwereld in Gaasbeek. Om het gebouw te vernieuwen, schoot de gemeente Lennik een budget voor. Zo werd onder meer de speelplaats heraangelegd. Afgelopen maanden ontwierp architect Paul Robbrecht een nieuwe poort. Om het werk te onthullen, werd Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) uitgenodigd. "Dit architecturaal meesterwerk zal het dorpszicht van Gaasbeek verrijken", aldus Hugo De Greef, voorzitter van De School van Gaasbeek. "De schoolpoort werd onder meer gefinancierd door privé-partners op initiatief van voormalig Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche en ondernemer Piet Van Waeyenberge. Wij zijn hen enorm dankbaar voor hun inspanningen." De School van Gaasbeek zal binnenkort verdere verbeteringen aanbrengen aan de gebouwen. Onder meer de werkplaats voor de artiesten wordt in een nieuw jasje gestoken. "Zo zijn we volledig klaar voor het komende Septemberfestival", klinkt het.





