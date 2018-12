Schepen Van Ginderdeuren na een woelige legislatuur en zijn tijd in de cel: “Liberale kopstukken wilden me uit beeld” Michiel Elinckx

27 december 2018

16u30 0 Lennik Einde 2018, einde legislatuur. Eén die Filip Van Ginderdeuren al niet snel zal vergeten. Hij begon zes jaar geleden nog aan de zijde van burgemeester Irina De Knop, tot een strafrechtelijk onderzoek hem twee maanden voorhechtenis en zijn bevoegdheden kostte. Die laatste kreeg hij terug, maar tussen hem en Open Vld kwam het nooit meer goed. “Liberale kopstukken wilden me gewoon uit beeld hebben.”

11 maart 2015. De Lennikse coalitie draait al even, maar voor Filip Van Ginderdeuren stopt de molen. Om 6 uur ’s ochtends staat het Brusselse gerecht voor de deur in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De schepen wordt opgepakt en zit twee maanden in voorhechtenis in de gevangenis van Vorst. Dag op dag een jaar later wordt hij opnieuw opgepakt, deze keer voor drie weken. Een fraudezaak, klinkt het. Maar het dossier blijft dicht, officiële uitspraken volgen niet.

Ook Van Ginderdeuren wil niet te diep op de zaak ingaan. “Maar ik sta recht in mijn schoenen”, klinkt het. “Als die zaak groot genoeg was, dan had de rechter mij al lang veroordeeld. Ik heb het dossier zelf uitgeplozen en trek daar één conclusie uit: de liberale kopstukken wilden me weg uit het schepencollege. Meer kan ik daar niet over zeggen. Die zaak heeft me heel zwaar getroffen. Een kras op mijn ziel die nooit meer weg zal gaan.”

Been stijf gehouden

Tijdens zijn afwezigheid nam Open Vld Van Ginderdeuren zijn bevoegdheden af. Een kwestie die bij zijn terugkeer bijna tot onbestuurbaarheid leidde. Een raadslid van Open Vld maakte plots de overstap naar oppositiefractie N-VA/Lennik Kwadraat en zo hadden de liberalen Van Ginderdeuren eensklaps nodig om het gemeentebestuur in het zadel te houden. “Ik heb het been enkele keren stijf gehouden”, zegt hij daar zelf over. “Maar het was nooit de bedoeling om Lennik onbestuurbaar te maken. Dat zo’n politiek debacle zware gevolgen kan hebben, heb ik in Pepingen gezien. Dat wilde ik de Lennikenaar niet aandoen.”

“Toen ik mijn bevoegdheden terugkreeg, zat ik praktisch alleen in het schepencollege. De anderen zagen me als een mol, die mogelijk informatie zou doorspelen aan de oppositie. En dus werd informatie bewust achtergehouden. Mijn samenwerking met burgemeester De Knop was een gedwongen huwelijk waarin één van de partners zich steeds bedrogen voelt. Dat is nooit meer goed gekomen.”

En toch kijkt Van Ginderdeuren ook met een goed gevoel terug op de voorbije zes jaar. Zo wist hij ondanks alle heisa als schepen van Vrije Tijd toch enkele dingen te verwezenlijken. “Denk maar aan de ontwikkeling van de sportsite achter sporthal Jo Baetens, de organisatie van het Belgisch kampioenschap voor Bellemannen, de overwinning in de wedstrijd ‘Kunst op Komst’ en de vorming van een uitstekende erfgoedraad. Ik ben heel fier op die zaken, al ben ik ook ontgoocheld door het uitblijven van één project: de lift van de bibliotheek. Op de lange baan geschoven door het huidige bestuur. Onbegrijpelijk, want een openbaar gebouw moet toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen.”

Geen ideale coalitie

De komende zes jaar mag Van Ginderdeuren langs de zijlijn toekijken. En hij verwacht alvast woelige politieke tijden. “Er zijn veel projecten die nog uitgevoerd moeten worden. Dat is één van de grote fiasco’s van het huidig bestuur. Ze blijven maar projecten creëren, maar staan niet stil bij de financiële gevolgen. De Knop zal haar eigen rekening gepresenteerd krijgen. Voorts stel ik mij vragen bij de rol van Groen. Is dat wel de ideale coalitiepartner? Ik vind van niet. De Lennikse kiezer heeft duidelijk zijn stem laten horen: een coalitie van N-VA/Lennik Kwadraat met Open Vld was de meest logische. Waarom kan dat niet? Omdat er persoonlijke vetes meespelen. Onbegrijpelijk, eigenlijk. De oppositie speelt zijn rol en legt de meerderheid het vuur aan de schenen. Dat is het spelletje. Achteraf moet je alles in perspectief plaatsen en een coalitie proberen te vormen. Kijk naar Dilbeek: daar lagen N-VA en Open Vld twee jaar lang overhoop, maar binnenkort besturen ze samen. Zo hoort politiek te zijn.”

Even heeft hij getwijfeld om als onafhankelijke kandidaat op te komen, tot een flauwe grap hem op andere gedachten bracht. “1 april viel dit jaar op Pasen. Ik zat gezellig bij familie toen ik overstelpt werd met sms’jes. Wat bleek? Via sociale media ging rond dat ik, Kelly Van Vlaenderen en voormalig schepen Eddy Warrand een plaatsje kregen op de Open Vld-lijst. Een flauwe grap, maar veel mensen tuimelden erin. Toen heeft mijn familie gezegd dat ik niet meer mocht opkomen. Als ik dat nog eens durfde te doen, zouden ze me buitengooien. De heisa op sociale media had een diepe indruk op hen nagelaten.”

Politieke toekomst?

Toch laat Van Ginderdeuren de Lennikse politiek niet los. Hij zal de gemeenteraad regelmatig volgen, weliswaar vanuit het publiek. “Ik ben nog altijd aanspreekbaar voor mensen die iets willen melden — ik ben de Lennikenaar ook dankbaar dat ik schepen mocht zijn. Ik blijf de politiek zeker volgen, want ik ben nu eenmaal een politiek dier. Of ik ooit nog op de lijst zal staan? Dat sluit ik niet uit. Je weet nooit wat er over zes jaar gebeurt. Ik wil ook de volgende generatie klaarstomen. Binnen onze familie is er jong talent, gebeten door politiek. Ik wijs de weg en geeft wat uitleg bij bepaalde dingen. Met plezier.”