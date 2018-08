Scan QR-code om doden te herdenken GEMEENTE ZET NIEUWE HERDENKINGSTEKENS VOOR VERDWENEN ZERKEN MICHIEL ELINCKX

30 augustus 2018

02u40 0 Lennik De nieuwe herdenkingsmonumenten op de Lennikse begraafplaatsen hebben een verrassing in petto. Op de monumenten staan geen namen meer, maar een simpele QR-code. Daarmee krijg je info over de 'verdwenen' zerken na de ontgravingen. De bedoeling is dat iedere overledene een eigen biografie krijgt.

De gemeente startte eind april met de herinrichting van de vier begraafplaatsen. Er werden onder meer ontgravingen uitgevoerd. In totaal verdwenen 393 grafzerken waarbij de concessie verliep. Als aandenken aan de verdwenen grafzerken, wordt er een herdenkingsteken geplaatst. "De meeste steden en gemeenten plaatsen een steen, met daarin alle namen gegraveerd", aldus schepen van Begraafplaatsen Johan Limbourg (Open Vld). "Dat is een mooie manier om die mensen te herdenken, maar we vonden het een beetje oubollig. Daarom komen we nu met een QR-code."





Via hun smartphone scannen bezoekers de QR-code. Daarna komen ze op een pagina terecht waar de namen van de bewuste personen staan. Dat QR-codes gebruikt worden op grafzerken, is niet nieuw. Bij een herdenkingsmonument is het dat wel. "De komende weken zullen de gemeentediensten de monumenten plaatsen. Daarna worden de QR-codes erop gezet. Het is dus nog even afwachten voor de mensen de pagina kunnen ontdekken", aldus Limbourg.





Info toevoegen

De totale investeringskost voor de monumenten bedraagt 2.650 euro. Schepen Limbourg hoopt dat de bevolking inspeelt op het project. "In eerste instantie zullen alleen de naam, de geboorte- en sterfdatum op de pagina staan", aldus Limbourg. "Maar familieleden kunnen daar info aan toevoegen, zoals een foto of het beroep van de persoon in kwestie. Zo komen we tot een kleine biografie van de overledene. Het is een moderne manier om de doden te eren. Ik ben ervan overtuigd dat familieleden, vrienden en kennissen méér hebben aan deze manier van herdenken. Ontgravingen blijven een delicate zaak, maar we willen deze overleden personen natuurlijk niet vergeten."





Het herdenkingsmonument wordt momenteel ingepast op de begraafplaats van Gaasbeek. Daarna volgen Eizeringen, Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Martens-Lennik. Daarna volgen nog verschillende herinrichtingswerken, zoals de inzaaiing van de begraafplaats van Sint-Martens-Lennik.