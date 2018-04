Rookontwikkeling in kinderdagverblijf 03 april 2018

02u27 0

Brandweermannen van de post in Lennik moesten zondagavond omstreeks 18 uur uitrukken naar kinderdagverblijf De Pareltjes, in de Karel Keymolenstraat. Voorbijgangers hadden gezien dat er rook uit het gebouw opsteeg. Ter plaatse bleek er geen sprake te zijn van een brand, maar wel van een defect aan de verwarmingsinstallatie. Eens die uitgeschakeld was, stopte ook de rookontwikkeling. Schade was er dan ook niet. (TVP)