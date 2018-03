Rommelmarkt ontwaakt uit winterslaap 29 maart 2018

De winterslaap van de maandelijkse antiek- en rommelmarkt is achter de rug. Het Arconateplein, in het centrum van Gaasbeek, vormt voortaan opnieuw iedere vierde zondag van de maand het decor van de populaire markt. Sinds kort is ook tweehandskledij welkom in het aanbod. "Kledij hergebruiken is immers een duurzame en noodzakelijke trend", aldus de organisatoren. "Daar spelen wij dan ook graag op in." Iedereen is welkom van 8 tot 16 uur. Als standhouder een plaatsje reserveren, is niet verplicht. Wie zeker wil zijn van een plaats, kan wel op voorhand bellen naar ONAV vzw via het nummer 02/532.14.41. (MEN)