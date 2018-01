Rode Kruis trakteert vrijwilligers op ontbijt 20 januari 2018

De vrijwilligers van het Rode Kruis, afdeling Lennik-Gooik, mochten onlangs aanschuiven in De Cam voor een nieuwjaarsontbijt. Zo'n zestig leden tekenden present. "We willen hen met dit lekkere ontbijt bedanken voor het vele werk dat ze - totaal onbezoldigd - verzetten", aldus voorzitter Patrick Billens. "Zonder hen zou het niet mogelijk zijn om onze vereniging in stand te houden."





(MCT)