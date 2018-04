Robert en Ivette zijn gouden koppel 24 april 2018

Robert Pletinckx (73) en Ivette Van Eeckhoudt (74) uit de Panoramastraat in Lennik vierden in 't Krekelhof hun gouden huwelijk.





Robert had zijn eigen schrijnwerkerij. Ivette was verpleegkundige maar bleef na enkele jaren thuis om het huishouden te dpen en om te helpen in de zaak. Robert en Ivette houden van wandelen en trekken met plezier op vakantie naar het noorden van Italië.





Het koppel heeft twee dochters, Christel en Pascale, en drie kleinkinderen: Yarno, Jitske en Jorrit.





(SMH)