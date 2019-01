Renovatie gemeentehuis start op 18 februari Michiel Elinckx

28 januari 2019

15u33 0 Lennik De herinrichting van het gemeentehuis begint op 18 februari. De werken zullen ongeveer 7 maanden duren.

Van 18 februari tot begin september zal het gemeentehuis gesloten zijn. Tijdens de renovatie worden de loketten en het onthaal onderbracht in het OCMW-Sociaal Huis in de Fran Van der Steenstraat. De werking en dienstverlening van het OCMW Lennik blijft ongewijzigd. De overige gemeentelijke diensten worden tijdelijk gehuisvest in de Dekenij en in de bibliotheek van Sint-Martens-Lennik. De gemeente Lennik voorziet een renovatiekost van 757.000 euro.