Raymond en Elza zijn diamanten koppel 18 juli 2018

Raymond Appelmans (85) en Elza Schurmans (81) uit de Bruegelhof in Lennik vierden hun diamanten huwelijk. Ze leerden elkaar kennen op de kermis in Herk-de-Stad.





Raymond werkte 20 jaar aan vliegtuigen in Sabco en 20 jaar bij Exxon als scheikundige. Elza nam de kruidenierszaak van de ouders van Raymond over. Het gezin werd uitgebreid met de kinderen Ingrid, Eric en Francis, de kleinkinderen Wim, Jan, Eefie, Karin, Katleen, Kevin, Tim en Koen en de achterkleinkinderen Louise en Viktor. Raymond en Elza houden van filmen. Ze maken al 20 jaar natuur- en vakantiefilms. Daarnaast maken ze ook speelfilms. Beiden onderhouden hun tuin en trekken graag op vakantie. Met hun caravan doorkruisten ze zowat heel Europa.





(SMH)