Raad voor Verkiezingsbetwistingen vernietigt benoeming LB-leden in Bijzonder Comité

Michiel Elinckx

19 februari 2019

12u31 0 Lennik De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft de benoeming van LB-leden Karen De Waele en Isabelle Duerinckx in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) vernietigd. Volgens de raad is het verboden om twee leden van hetzelfde geslacht aan te duiden.

N-VA-Lennik Kwadraat diende begin januari klacht in tegen de benoeming van twee LB-leden bij het BCSD. Volgens de partij kan het niet dat LB twee vrouwelijke leden aanduidde. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen volgt die redenering en vernietigt de benoeming van Duerinckx en De Waele. “Dit heeft ons veel tijd en moeite gekost, maar we konden niet akkoord gaan met onwettige politieke benoemingen van de Lijst Burgemeester”, zegt fractieleider Kristien Van Vaerenbergh (N-VA-Lennik Kwadraat). “De gemeente stelde een advocaat aan om de klacht te weerleggen. Dit was geldverspilling. De Lennikse belastingbetaler moet niet opdraaien voor de fouten van anderen.”

Nieuwe benoeming

Door de vernietiging van de benoeming komen er twee plaatsen vrij binnen het BCSD. Beide plaatsen worden binnenkort opnieuw ingevuld. Elke partij mag kandidaten voordragen.