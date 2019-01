PWA schenkt cheque aan Zonnestraal en Beschuttende Werkplaats Pajottenland Michiel Elinckx

04 januari 2019

14u27 0 Lennik PWA Lennik heeft twee cheques van 4.898 uitgereikt aan vzw Zonnestraal en de Beschuttende Werkplaats Pajottenland.

Na 23 jaar werd PWA Lennik opgedoekt. In 2017 werd de vereniging ontbonden. Het resterend geld werd aan een goed doel gegeven. “We hebben een kleine 10.000 euro verdeeld over twee tewerkstellingsprojecten”, zegt Rita Van Ginderdeuren, de laatste voorzitter van PWA Lennik. “4.898 euro gaat naar vzw Zonnestraal, dezelfde geldsom wordt eveneens geschonken aan de Beschuttende Werkplaats Pajottenland. Het is belangrijk dat lokale tewerkstellingsprojecten een duwtje in de rug krijgen.”