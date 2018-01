Puigdemont spreekt op nieuwjaarsreceptie... en geniet van een geuze 29 januari 2018

De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft zondag een drukbezochte speech gegeven op de nieuwjaarsreceptie van N-VA-LennikKwadraat. Puigdemont richtte zijn boodschap aan de Spaanse regering. "Negeer de verkiezingsuitslag niet", zei hij. Omstreeks 11 uur streek Puigdemont neer in de Albert Vanderkelenstraat, waar het partijlokaal van N-VA-LennikKwadraat gevestigd is. Onder massale persbelangstelling gaf hij een speech. Puigdemont vluchtte in oktober naar ons land uit schrik om in Spanje gearresteerd te worden na de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië. "Ik ben heel blij met de hartelijke ontvangst", zegt aldus Puigdemont. "Ondanks de gebeurtenissen van de voorbije maanden wil ik terug minister-president worden. De Spaanse regering blijft de verkiezingsuitslag negeren. Daarom ben ik hier. Europa mag niet accepteren dat er in de 21ste eeuw politieke gevangenen zijn." Puigdemont gaf na zijn speech geen interviews meer. Na enkele foto's en een frisse geuze vertrok Puigdemont naar het café 'In de verzekering tegen de Grote Dorst'. Hij bleef nog een hele dag in Lennik. (MEN)





politiek