Psychologisch onderzoek voor snelheidsduivel 24 mei 2018

02u40 0

B.T. moet van de Halse politierechter naar de psycholoog omdat hij op 4 juni vorig jaar met 157 kilometer per uur over de Ninoofsesteenweg scheurde in Lennik. Hij reed maar liefst 87 kilometer per uur te snel en verklaarde nadien dat er weinig verkeer op de baan was en dat hij dus daarom zo hard reed. De 23-jarige chauffeur had ook nog niet eens een jaar zijn rijbewijs. Bovendien was hij ondanks zijn jonge leeftijd al eens veroordeeld. De rechter gaf de twintiger een boete van 800 euro waarvan een rijverbod van twee maanden. De man moet behalve een psychologisch onderzoek ook nog het theoretisch examen opnieuw afleggen. (BKH)