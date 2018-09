Provincie schorst budgetwijziging 04 september 2018

De provincie heeft de recente gemeentelijke budgetwijziging geschorst. Verschillende cijfers zouden foutief ingebracht zijn.





In de budgetwijziging werd onder meer budget vrijgemaakt voor een renteloze lening aan drie sportclubs en de herinrichting van de Dekenijtuin. Na een controle van de provinciegouverneur wordt de budgetwijziging geschorst. De gouverneur vindt dat er een foutieve overdracht is geweest van niet-aangerekende investeringskredieten. Ook werd het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2017 foutief ingebracht. Het gemeentebestuur krijgt nu 60 dagen de tijd om de fouten recht te zetten. Burgemeester Irina De Knop (Open Vld) nuanceert de schorsing. "Het is een verschil van visie tussen onze financiële beheerder en de provincie", aldus De Knop. "We zullen meteen de nodige aanpassingen doorvoeren en een nieuwe budgetwijziging goedkeuren. De renteloze lening voor de drie sportclubs loopt hierdoor een kleine vertraging op."





Oppositiefractie N-VA-LennikKwadraat is niet te spreken over de schorsing. "Dit is nog nooit gebeurd in Lennik en toont hoe de huidige coalitie de gemeente al meer dan vijf jaar bestuurt", zegt raadslid Geert De Cuyper. "We zien heel wat aankondigingspolitiek, maar in de praktijk zijn er tal van projecten die stilvallen en niet uitgevoerd geraken. Daarnaast gaat de gemeente op financieel vlak erop achteruit." (MEN)