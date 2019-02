Politie waarschuwt 'foutparkeerders' op dorpsplein Sint-Martens-Lennik Gemeentebestuur wil gedoogbeleid aanhouden Michiel Elinckx

05 februari 2019

15u56 2 Lennik Mag je nog parkeren op het dorpsplein van Sint-Martens-Lennik of niet? Dat is de grote vraag die omwonenden zich stellen. Enkele weken geleden liet de politie weten dat de voertuigen niet meer op het plein mogen staan. Het gemeentebestuur sust de gemoederen. “Wij houden het gedoogbeleid aan”, aldus mobiliteitsschepen Yves De Muylder (CD&V).

Vorige maand ontstond er opschudding bij de inwoners van Sint-Martens-Lennik. Jarenlang mochten automobilisten zich zorgeloos parkeren op het dorpsplein. Er is geen parkeerreglement, waardoor voertuigen zich - op drukke momenten - in het midden van het plein zetten. Nooit waren er grote problemen, tot enkele voertuigen vorige maand een waarschuwing kregen van de lokale politie. Auto’s mochten zich niet meer in het midden van het dorpsplein parkeren. “Wij hebben die verhalen ook gehoord”, liet burgemeester Irina De Knop (LB) vorige maand al optekenen. “De lokale politie heeft geen boetes uitgedeeld, maar wel enkele automobilisten gewaarschuwd. De parkeersituatie in het centrum van Sint-Martens-Lennik is erg speciaal. De gemeente Lennik en lokale politie voeren al enkele jaren een gedoogbeleid. Waarom er nu wél waarschuwingen werden gegeven, weten we niet. Was het een nieuwe agent die niet op de hoogte was van de situatie? Dat kan zijn. We volgen de situatie sowieso op.”

Gedoogbeleid of niet?

Intussen vragen de omwonenden zich nog altijd af: mag je parkeren op het dorpsplein of niet? Tijdens de piekperiodes blijven auto’s zich parkeren in het midden van het dorpsplein. Mobiliteitsschepen Yves De Muylder (CD&V) is duidelijk: het gedoogbeleid wordt verdergezet. “Er worden dus geen boetes uitgeschreven”, aldus De Muylder. “Vanuit het gemeentebestuur hebben we nooit een opdracht gegeven aan de lokale politie om mensen te beboeten. Dat mensen zich op het plein parkeren, is historisch gegroeid. Daarnaast komt er bij dat de parkeerdruk binnen Sint-Martens-Lennik gevoelig gegroeid is. Er is enorm veel bijgebouwd, waardoor buurtbewoners vaak gebruik moeten maken van de openbare parkeergelegenheden.” Het gemeentebestuur knijpt dus een oogje dicht, maar dat wil niet zeggen dat iedereen zich mag parkeren waar hij of zij dat wil. “Je moet natuurlijk voldoende ruimte laten voor doorgaand vervoer. De voorbije jaren is dat probleemloos gelukt.”

Parkeerreglement

De Muylder wil in de toekomst wel rond de tafel zitten om de parkeersituatie duidelijk te maken. Het gemeentebestuur wil zo ook alles in een parkeerreglement gieten. “Of we parkeervakken kunnen plaatsen? Met de kasseien is het moeilijk om de vakken te schilderen, maar het is mogelijk om een afbakening te voorzien. We willen in de toekomst samen zitten met alle omwonenden en handelszaken. Dan gaan we bekijken wat we kunnen doen om klaarheid te scheppen. Maar we gaan niet - zonder aankondiging - plots boetes gaan uitdelen. Als er een wijziging in het parkeerbeleid komt, doen we dat eerst met een proefperiode. Dan is iedereen op de hoogte en zijn er geen misverstanden meer.”