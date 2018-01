Poetsvrouw kan overvaller verjagen 02u58 0

Een moedige kuisvrouw heeft donderdagochtend een overvaller onverschrokken kunnen wegjagen. De vrouw kwam rond 7.40 uur aan bij de woning in de Oude Geraardsbergsestraat, maar toen ze de woning wilde betreden werd ze langs achter plots aangevallen door een man. Hij wilde haar overmeesteren om zo de woning binnen te kunnen dringen, maar het slachtoffer beet van zich af. De verdachte had deze hevige weerstand niet verwacht en sloeg op de vlucht. De politie onderzoekt de zaak, maar voorlopig is de dader spoorloos. (MEN/TVP)