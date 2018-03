Piepjonge brouwer steekt grote plas over JAN PANNEELS (17) WIL ZIJN 'JANIMAL' IN DE VS LANCEREN MICHIEL ELINCKX

02 maart 2018

03u00 0 Lennik In eigen land kunnen we sinds vorig jaar een glaasje Janimal drinken, en mogelijk is het deze zomer al aan de Amerikanen. Lang niet slecht voor de nog altijd maar 17-jarige brouwer Jan Panneels. Die heeft dan ook niet stilgezeten en is intussen mede-eigenaar van een microbrouwerij.

Vorig jaar wist Jan vriend en vijand te verbazen met zijn eigen biertje: de Janimal. En dat terwijl hij toen nog 16 jaar moest worden. Het werd een fris, blond biertje met een fruitige hopsmaak. In het voorbije jaar werd er achtduizend liter van gebrouwen. "En niet alleen voor de Belgische markt", vertelt Jan, 17 jaar jong intussen. "Ook in Noorwegen, Italië en Nederland lusten ze een glaasje Janimal. Vooral restauranthouders zijn er dol op. Door het lage alcoholpercentage (3,3%) en de frisse toets is het ideaal in combinatie met hoofdgerechten op basis van zowel vis als vlees. Dat er in plaats van wijn voor Janimal gekozen wordt, vind ik een hele eer."





Maar Europa is intussen ook al te klein geworden. Deze zomer trekt Jan de grote plas over om zijn Janimal in Amerika te introduceren. "Daar liggen wel kansen", meent de jonge brouwer. "Ik sta soms achter de toog van het Lennikse café 'In de verzekering tegen de grote dorst', waar vaak Amerikanen over de vloer komen. En die zijn altijd volledig overdonderd wanneer ze mijn Janimal drinken. Dan vragen ze wanneer ik eindelijk eens met mijn bier naar de VS kom. Wel, komende zomer lijkt me de perfecte periode. Een Janimal is heerlijk verfrissend wanneer het warm is. Voorts speelt het lage alcoholpercentage ook in mijn voordeel - Amerikanen verkiezen lichtere bieren. We zoeken enkel nog een importeur. In augustus trek ik voor enkele maanden naar de oostkust voor een uitwisselingsproject op school. En dan kan ik dus ook contacten leggen op de Amerikaanse biermarkt."





Nieuw biertje op komst

Intussen wil Jan ook in eigen land verder doorbreken. In maart lanceert hij zijn eigen 'Tournée Janimal', een rondreis door Vlaanderen met proefsessies op verschillende locaties. Voorts werd hij onlangs mede-eigenaar van microbrouwerij Vrijstaat Vanmol, waar hij zelf de kneepjes van het vak leerde. "Uit dankbaarheid voor mijn leermeester Erwin", vertelt hij. "Ik ben gepassioneerd door het brouwersvak. Samen met Erwin test ik verschillende recepten, met als doel binnenkort een nieuw biertje te lanceren. Of dat voor het grote publiek zal zijn, is nog onzeker. Trouwens: voor onze Tournée Janimal pakken we ook uit met een reclamecampagne via lokale media en sociale netwerken. Ook in België is er een markt voor een smaakvol bier met een laag alcoholpercentage. Het is moeilijker om de Vlaming te overtuigen, maar ik ga het zeker proberen."