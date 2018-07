Parkgidsen voor natuurdomeinen 18 juli 2018

Het Kasteel van Gaasbeek en het Agentschap Natuur en Bos brengen een nieuwe gids uit voor de parken van Gaasbeek en Groenenberg. De parkgids bevat een kaart van beide domeinen. In het boekje staan weetjes en foto's. Zo komen bezoekers meer te weten over de fauna en flora, de verdwenen schatten en de geschiedenis van beide sites. De parkgids is gratis af te halen aan de balie van het Kasteel van Gaasbeek. De gids is eveneens te downloaden op www.kasteelvangaasbeek.be.





(MEN)