Pajottenland+ geeft boerenmarkten meer uitstraling 25 augustus 2018

02u27 0

Pajottenland+ heeft op de boerenmarkt in Kester de nieuwe winkeltassenactie voorgesteld. Die zal volgende maand van start gaan. Via het intergemeentelijke project 'Thuis in het Pajottenland', dat gecoördineerd wordt door de streekorganisatie Pajottenland+, willen ze kansen bieden aan de bestaande boerenmarkten in Gaasbeek, Gooik, Kester en Pamel. "Door die bestaande markten te uniformeren en op te waarderen willen we deze boerenmarkten meer uitstraling geven", vertelde Katrien Meersseman van Pajottenland+. Daarom organiseren ze de hele maand september een winkeltassenactie op de boerenmarkten. "Klanten die bij eenzelfde producent twee stempels verzamelen, krijgen een duurzame Pajotse winkeltas cadeau. En het is natuurlijk de bedoeling dat ze vanaf dan telkens met deze tas naar de boerenmarkten komen", zei Katrien (MCT)