Pajot Jogging lokt 2.500 sportievelingen 19 mei 2018

02u41 0

De leerlingen van de Lennikse basisscholen hebben vrijdag deelgenomen aan de 35ste Pajot Jogging.





De stratenloop had een parcours doorheen de smalle centrumstraten van Lennik in petto. Om klokslag 13.20 uur vertrokken de 2.500 deelnemers voor een uurtje lopen. Wie in die tijdspanne de grootste afstand wist af te leggen, won. Onderweg waren er verschillende controlepunten waar de lopers zich moesten melden.





Het mooie lenteweer leverde de ideale omstandigheden voor een loopwedstrijd. Ook burgemeester Irina De Knop (Open Vld) trok haar sportschoenen aan. (MEN)