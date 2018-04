Op zoek naar mensen die kinderen helpen 09 april 2018

02u29 0

De Rode Kruis-afdeling Lennik-Gooik zoekt mensen die een beetje tijd willen vrijmaken om kinderen een avond per week te helpen met hun huistaken. Een achtergrond als leerkracht is zeker geen must. Met de juiste instelling en inzet kom je al een heel eind. Je leeftijd heeft geen enkel belang, ze verwelkomen studenten even graag als gepensioneerden. Indien je interesse hebt om hun team van vrijwilligers te versterken, neem dan contact op met Edwin Rozé op het nummer 0475/59.81.91. of mail naar socialehulpverlening@lennik-gooik.rodekruis.be. (MCT)