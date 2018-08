Ontslagen gemeentesecretaris: "Zelf nog niet op de hoogte gebracht" 30 augustus 2018

02u40 0 Lennik De gemeente Kampenhout heeft met haar gemeentesecretaris ontslagen na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat mondde uit in een tuchtonderzoek in het nadeel van Dominique Coucke (51). Maar die zegt zelf nog niet op de hoogte te zijn gebracht van de beslissing. De man is ook voorzitter van CD&V in Lennik, een functie die hij neerlegde om de sereniteit te bewaren.

"Geen telefoon, mail of aangetekend schrijven. Ik veronderstel dat als de gemeenteraad tijd heeft om een perscommuniqué uit te sturen, dat ze dan ook tijd hebben om mij op de hoogte stellen zoals het hoort. Ik weet dus ook niet wat de concrete aanleiding of het motief is. Het onderzoek bij het parket loopt nog, waarom dan plots deze versnelling? Ik moet het antwoord schuldig blijven", zegt Coucke, die eind maart al op non-actief werd gezet naar aanleiding van de klachten. "Een tuchtonderzoek en een gerechtelijk onderzoek staan voor ons los van elkaar", reageert burgemeester Kris Leaerts (CD&V). "Wij hebben onze conclusies genomen na het tuchtonderzoek waarin alle relevante personen werden gehoord. De gemeenteraad diende deze beslissing te nemen aangezien er meldingen en klachten waren aan de persoon van de secretaris."





'Schatje' of 'sjoeke'

Coucke zelf heeft de feiten altijd ontkend. "Ik heb ondertussen een verhoor afgelegd en alle vragen die daar gesteld werden, heb ik perfect kunnen weerleggen. Wat men mij ten laste legt, zijn een paar Facebookberichten. En er is ook een klacht van vorig jaar van één persoon, die sprak in naam van drie personen, over een voorval op de dienst Bevolking. Maar ik ben een Antwerpenaar en dan zeg je al eens snel 'bedankt schatje' of 'sjoeke' maar blijkbaar moet ik iedereen altijd met zijn of haar functietitel aanspreken." Coucke zette in mei ook al een stap opzij als voorzitter van de CD&V in Lennik. Hij wacht af tot hij officieel op de hoogte wordt gesteld om te reageren. Dat was gisteravond nog niet het geval. "Eens ik de inhoud van de beslissing ken en de aangebrachte motieven zal ik na overleg met mijn advocaat zeker een gepaste reactie geven", besluit Coucke.





