Ongeval aan rotonde in Kroonstraat Tom Vierendeels

26 november 2018

17u35 0 Lennik Een man is zondagochtend kort voor 5 uur gewond geraakt bij een ongeval aan de rotonde van de Negenbunderstraat.

De bestuurder reed in de Kroonstraat en verloor ter hoogte van de rotonde de controle over het stuur, waardoor hij over de bushalte ging. Die is gelegen in het midden van de rotonde. De wagen ging rakelings langs een boom en een paal om vervolgens tot stilstand te komen in de struiken. De chauffeur werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De lokale politie deed de nodige vaststellingen.