Onderhoudswerken Frans Van der Steenstraat 02 augustus 2018

02u38 0

Van maandag 6 augustus tot en met vrijdag 17 augustus worden onderhoudswerken in een deel van de Frans Van der Steenstraat uitgevoerd. Tussen de kruispunten met de Kroonstraat en Diepenbroekstraat worden de vluchtheuvels in de Frans Van der Steenstraat verwijderd en worden enkele delen van de straat geherasfalteerd. Het verkeer zal hierdoor ernstige hinder ondervinden. Er wordt een omleiding voorzien in beide richtingen. Wie naar Halle moet, kan de omleiding volgen via de Kroonstraat, Zavelstraat, Veldstraat en Zwartenbroekstraat. Richting Sint-Kwintens-Lennik moeten automobilisten de Diepenbroekstraat en Jan Baptist Van der Lindenstraat nemen. Plaatselijk verkeer is mogelijk. De Lijn voorziet een omleiding voor de buslijnen, maar een aantal haltes worden tijdelijk geschrapt. (MEN)