OCMW stuurt bemiddelaars op pad om burenruzies op te lossen 13 juni 2018

02u47 0 Lennik Wie overhoop ligt met zijn of haar buren, kan voortaan een beroep doen op een vijftal vrijwilligers van het OCMW. Zij zullen proberen om het conflict te ontwarren en samen naar een oplossing zoeken.

De meeste burenruzies draaien rond overwoekerende bomen of struiken, erfafscheiding en lawaaihinder. Een kordate oplossing aanbieden voor die ruzies is nu het doel van het Lokaal Initiatief Burenbemiddeling, opgericht door het OCMW. "Het initiatief is niet zo gekend in Vlaams-Brabant", zegt coördinator Geert Herpol. "Daar moet verandering in komen. Als er een burenruzie is, kunnen de betrokkenen meteen naar ons komen. Een opgeleide bemiddelaar zal dan met beide partijen praten. Want daar draait het om: communicatie. Soms is het water té diep om met elkaar te praten."





Partijen samenbrengen

De bemiddelaars willen geenszins vrederechter spelen, maar beide partijen zelf tot een oplossing laten komen. "De vrederechter is gebonden aan het wettelijke kader", klinkt het. "Wij zijn dat niet. Wij kunnen perfect een overeenkomst goedkeuren die wettelijk niet honderd procent correct is. Als beide partijen het met mekaar eens zijn, is dat voor ons voldoende. Wij leveren de noten, zij moeten de muziek spelen. Anders is het een hopeloze zaak."





Het OCMW zal ook verschillende verenigingen en beroepscategorieën aanspreken om burenruzies te melden. Wie vrijwilliger wil worden, kan zich aanmelden hij het OCMW, dat een korte opleiding aanbiedt. (MEN)