Nieuwjaarsfuif duurt uur langer Michiel Elinckx

27 november 2018

15u23 0 Lennik De nieuwjaarsfuif van KLJ Sint-Martens-Lennik zal dit jaar tot 7 uur duren. Dat besliste de gemeenteraad.

De organisatie vroeg zelf om de fuif met een uur te verlengen. Het gemeentebestuur willigde die wens in. “De nieuwjaarsfuif is een schoolvoorbeeld op vlak van organisatie en de naleving van de preventietips”, aldus burgemeester Irina De Knop (Open VLD). “Vorig jaar verliep de organisatie vlekkeloos, dus we zagen geen reden om de fuif met een uur te verlengen. Zo kunnen de feestvierders het nieuwe jaar iets langer vieren.” De nieuwjaarsfuif van KLJ SML vindt opnieuw plaats in sporthal Jo Baetens. Het concept blijft ongewijzigd. Tickets zijn enkel verkrijgbaar in voorverkoop. Er worden ook feestbussen vanuit het Pajottenland ingelegd naar sporthal Jo Baetens.