Nieuwe brandweerkazerne krijgt dit najaar vorm 21 juni 2018

02u30 0 Lennik Brandweerzone Vlaams-Brabant West hoopt dit najaar te kunnen beginnen met het ombouwen van de voormalige Peugeot-garage aan het kruispunt 'Eizeringen' tot een volwaardige brandweerkazerne.

Burgemeester Irina De Knop (Open Vld) van Lennik en brandweerwoordvoerder Alain Habils bevestigen dat de uitgetekende plannen van de architect deze week goedgekeurd werden door de zoneraad. Op 30 augustus kan een aanbesteding uitgeschreven worden, waarna Belgische aannemers een dossier kunnen indienen. Er wordt gehoopt dat men nog dit najaar met de werken kan starten, zodat de brandweer het gebouw tegen de zomer van volgend jaar in gebruik kan nemen.





In het gebouw aan het kruispunt Eizeringen moet onder meer de ruimte opnieuw ingedeeld worden. Ook de elektriciteitsvoorziening en het sanitair moeten aangepast worden, en er is nood aan extra poorten.





Busstation of parking

Het gemeentebestuur wil de oude kazerne van de brandweer in Lennik dan weer verbouwen en zo laten aansluiten op het huidige gemeentehuis, om er dan de administratieve diensten onder te brengen. Voor de gronden tegenover Fit Nation, die eerder al aangekocht werden door de gemeente en aanvankelijk in de running waren als locatie voor een nieuwe kazerne, bestaan plannen om er een busstation of overstapparking van te maken.





(TVP)