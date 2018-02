Nieuwe bomen voor nieuw Dries 't Nelleken 17 februari 2018

02u27 0 Lennik De gemeente heeft een plan voorgesteld voor Dries 't Nelleken, het historisch pleintje in het centrum van Eizeringen. Vorig jaar werden de iconische beuken er nog gekapt wegens aangetast door de reuzenzwam. Mogelijk komen er nu lindebomen.

Dries 't Nelleken is de ontmoetingsplek in Eizeringen. Maar vorig jaar kwam er slecht nieuws: tachtig procent van de bruine beuken was aangetast. De gemeente zag geen andere uitweg dan een kap van de bomen. Maar er werd meteen ook nagedacht voor de toekomst van het plein. "We willen de historische waarde behouden", zegt tuin- en landschapsarchitect Hans Druart. "Eerst en vooral willen we de bomen terugbrengen. Er zijn twee opties: opnieuw bruine beuken, of lindebomen. Die laatste soort is beter bestand tegen reuzenzwammen - die onvermijdelijk zullen terugkeren."





Kasseien

Voorts wil de gemeente ook de omliggende straten herstellen. Tegen 2020 moeten de riolering en de toplaag aangepakt worden. "We denken hierbij aan kasseien", klinkt het. "Dubbel voordeel: automobilisten rijden er trager op en het geeft meer karakter aan het plein." Bedoeling is ook om de buurtbewoners bij het project te betrekken. Zij mogen altijd feedback geven. "Zo willen bepaalde inwoners een kleine speeltuin op het plein", zegt milieuschepen Heidi Elpers (CD&V). "Maar het is verre van zeker of dit zal lukken. Dries 't Nelleken is sinds 2010 een beschermd monument. Alle voorstellen moeten dus goedgekeurd worden door de dienst Onroerend Erfgoed." (MEN)