Nieuw streekbierenfestival stelt affiche voor: 14 lokale brouwerijen slaan handen in mekaar met Pajot Ale Land Michiel Elinckx

18 april 2019

14u23 0 Lennik Op zaterdag 4 mei wordt voor de eerste maal het streekbierenfestival Pajot Ale Land georganiseerd. Veertien Pajotse brouwerijen slaan hun tenten op aan het Lennikse café In de Verzekering tegen de Grote Dorst.

Erwin Vanmol, gekend van de Lennikse brouwerij Vrijstaat Vanmol, kwam afgelopen herfst op het idee om een streekbierenfestival te organiseren. “Toen ik in de herfst van 2018 een bezoek bracht aan de internationale brouwersbeurs in Nurnberg, maakte ik kennis met een aantal collega’s uit onze streek”, vertelt Vanmol. “Al gauw rijpte het plan om samen een gezellig bierfestival te organiseren waarbij de ambachtelijke bieren van de microbrouwerijen uit het Pajottenland in de kijker worden geplaatst. De reacties van de collega’s waren zeer enthousiast. Een aantal brouwers hebben zich zelfs spontaan aangemeld toen ze de eerste berichten over het festival hadden opgevangen via sociale media.”

Geen concurrentie voor Toer de Geuze

Op zaterdag 4 mei zullen ze hun bieren vanaf 16 uur aan het grote publiek voorstellen tijdens Pajot Ale Land. De datum is evenwel geen toevallige keuze. Dan vindt in het Pajottenland ook de Toer de Geuze plaats. Daarbij stellen de geuzebrouwerijen hun deuren open. “We willen zéker niet concurreren met de organisatie van Toer de Geuze”, verduidelijkt Vanmol. “Integendeel: de geuze zet het Pajottenland op de internationale kaart, en daar plukken alle brouwerijen de vruchten van. Maar de Toer de Geuze eindigt rond 19 uur, en dan zoeken de deelnemers naar een alternatief. Wij beginnen pas om 16 uur, maar gaan door tot iets voor middernacht. De deelnemers van Toer de Geuze kunnen na hun tocht meteen naar ons komen. Dat we kiezen voor het centrum van Eizeringen, is ook géén toeval. Daar ligt het beste café ter wereld - ‘In de verzekering tegen de grote dorst’. En de bussen van Toer de Geuze maken ook een stop in Eizeringen, waardoor bierliefhebbers gemakkelijk tot bij ons geraken.”

Meer bekendheid voor microbrouwerijen

Heel wat van de deelnemende brouwerijen zijn vrij jonge bedrijfjes. De meesten zijn nog geen tien jaar oud. “Wat me de voorbije dagen in gesprekken opviel, is dat heel wat mensen, zelfs van onze eigen streek, sommige ambachtelijke producenten amper kennen. Het is dus een unieke gelegenheid om op een plaats kennis te maken met deze lokale brouwers en hun bieren.” De deelnemende brouwerijen zijn Angerik (Dilbeek), Belfort (Lennik), Belgoo (Sint-Pieters-Leeuw), Crystalstick (Herne), De Koperen Markies (Asse), Den Houten Molen (Essene), Den Herberg (Buizingen), Dok’s (Asse), 4Pajot (Vlezenbeek), Kasuta (Essene), LambiekFabriek (Ruisbroek), Sako (Pepingen), Vrijstaat Vanmol (Eizeringen) en special guest Alvinne (Moen).