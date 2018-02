Netwerk slimme camera's wordt uitgebreid 22 februari 2018

02u56 0 Lennik Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft slimme camera's geïnstalleerd langs de Ninoofsesteenweg, tussen het kruispunt 'Eizeringen' en het kruispunt met de Schapenstraat.

Eerder werden al slimme camera's geplaatst langs de Brusselstraat in Sint-Martens-Lennik. "Deze week was ook de Schapenstraat aan de beurt", zegt burgemeester Irina De Knop (Open Vld). "De camera's zullen ingezet worden voor trajectcontrole, al zal alles pas over enkele weken operationeel zijn. De bekabeling, ijking,... Dat moet allemaal nog gebeuren."





Intussen werd ook een mobiele camera ingezet om sluikstorten tegen te gaan. Die werd bevestigd aan een verlichtingspaal in Eizeringen, ter hoogte van 'het bronneke'. "Dat is een locatie waar veel afval gedumpt wordt", besluit De Knop. (TVP)