N-VA nodigt Puigdemont uit 27 januari 2018

De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is komende zondag gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van het kartel N-VA/LennikKwadraat. Puigdemont vluchtte in oktober naar ons land, uit vrees om in Spanje opgepakt te worden na de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië. "Met het Kasteel van Gaasbeek en het beste café ter wereld (In de verzekering tegen de grote dorst, red.) heeft Lennik heel wat te bieden aan buitenlanders die in Vlaanderen verblijven", zegt Bé Fries, voorzitter van N-VA Lennik. De nieuwjaarsreceptie begint om 11 uur, Puigdemont krijgt rond 11.30 uur het woord. Afspraak in de Vanderkelenstraat 7. De inkom is gratis.





(MEN)