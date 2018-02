N-VA/LennikKwadraat kiest voor 'twee' lijsttrekkers 03 februari 2018

03u06 0 Lennik Geert De Cuyper zal de lijst van N-VA/LennikKwadraat trekken. Al doet hij dat wel in tandem met Kristien Van Vaerenbergh.

De Cuyper is één van de boegbeelden van de partij. Hij trok de lijst ook al in 2012, en was toen goed voor 877 voorkeurstemmen. "Wij kiezen voor ervaring en continuïteit", zegt Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van LennikKwadraat. "Voorts willen we onze partij verjongen. Geert De Cuyper is lijsttrekker, Kristien Van Vaerenbergh staat op de tweede plaats. Maar ze werken in tandem: wie de meeste voorkeurstemmen krijgt, wordt burgemeester. Als het Geert wordt, dan zal hij zijn mandaat na drie jaar overdragen aan een andere kandidaat."





N-VA/LennikKwadraat gaat resoluut voor de burgemeesterssjerp. Na de bestuurscoalitie van Open Vld en CD&V wil de partij naar eigen zeggen een nieuwe wind door Lennik laten waaien. "Het is duidelijk dat de inwoners snakken naar een positief alternatief", klinkt het. "Het is tijd voor verandering. Er is nood aan een eerlijk beleid, met visie en meer aandacht voor burgers en verenigingen." (MEN)