N-VA-LennikKwadraat heeft lijst bijna vol 22 juni 2018

02u51 0 Lennik N-VA-LennikKwadraat heeft zes nieuwe kandidaten voorgesteld. Opvallende nieuwkomer is Karel Van Belle. Tot 2015 werkte Van Belle bij de gemeente als ambtenaar.

"Moegetergd, maar volledig vrijwillig, heb ik eind 2015 de gemeente verlaten", zegt hij. "Na 25 jaar zette ik er een punt achter. Toen het huidig bestuur kwam, was het snel duidelijk dat bepaalde leden van het college met mij niet wilden werken. Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente beter kan. Het is tijd voor verandering in Lennik."





Twee plaatsen open

Kristel De Vos, Daniel Weemaels, Daniël Van der Sypt, Jos François en Dirk De Smedt zullen ook op de verkiezingslijst staan. Eerder werden ook Peter Berckmans en Gilberte Heyvaert aangekondigd als nieuwe kandidaten. Verder zullen alle huidige raadsleden opnieuw kandidaat zijn voor de partij. Momenteel staan nog twee plaatsen open. De partij is in gesprek met twee vrouwen om de lijst te vervolledigen. (MEN)