N-VA-Lennik Kwadraat vraagt vernietiging benoeming LB-leden Michiel Elinckx

10 januari 2019

N-VA-Lennik Kwadraat heeft een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen tegen de benoeming van twee leden van Lijst Burgemeester in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Volgens raadslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) is het verboden om twee leden van hetzelfde geslacht aan te duiden.

Lijst Burgemeester heeft Karen De Waele en Isabelle Duerinckx aangesteld als leden van het BCSD. Duerinckx zou tot 31 april zetelen in het comité, daarna wordt ze opgevolgd door Freddy Van Malderen. Oppositielid Van Vaerenbergh dient nu een klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. “We hebben vastgesteld dat beide leden van hetzelfde geslacht zijn en dit is bij decreet verboden”, zegt Van Vaerenbergh. “Het had nooit zo ver moeten komen. We hebben dit probleem tijdig opgeworpen nog voor de benoemingen op de gemeenteraad effectief gebeurden. Onze opmerkingen vielen in dovemansoren. LB wilde het probleem bewust niet inzien en daagde ons uit klacht in te dienen om de benoemingen te stoppen.” De raad zal binnen de dertig dagen beslissen over de klacht. “We hadden het liever anders gezien en gehoopt op een nieuwe start. Helaas duwde LB zijn willetje door tegen de decreten in, waardoor er grote juridische onzekerheid ontstaat.”

Juridische onzekerheid

N-VA Lennik Kwadraat vraagt zich af of het BCSD wel geldige beslissingen kan nemen. “De situatie brengt voor een hele hoop mensen juridische onzekerheid mee en dat enkel omdat LB denkt dat ze boven de wet staat”, besluit Van Vaerenbergh. Burgemeester Irina De Knop is voorlopig niet bereikbaar voor een reactie.