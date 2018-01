Museumtuin ontving al 10.000 bezoekers 02u29 0

De Museumtuin in Gaasbeek mocht tussen mei en oktober van vorig jaar meer dan tienduizend bezoekers ontvangen. De befaamde tuin, die onder meer een grote collectie fruit heeft en het uithangbord is van uitzonderlijke snoeitechnieken, is nu al ruim een half jaar elke dag open. Het Agentschap Natuur en Bos, dat de Museumtuin beheert, is intussen nog op zoek naar extra vrijwilligers om rondleidingen te geven. Meer informatie op www.natuurenbos.be. (MEN)