Museumtuin houdt opendeurdag 07 augustus 2018

Op zondag 9 september organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos de 'Dag van de Museumtuin' in Gaasbeek. Bezoekers kunnen er genieten van talrijke demonstraties, rondleidingen, standen en proeverijen. De Museumtuin, gelegen in het Park van Gaasbeek, biedt een overzicht van traditionele en zeldzame fruit- en groentesoorten naar het voorbeeld van de kasteeltuinen rond 1900. Tijdens de opendeurdag vertellen de tuinierders meer over de historie van het domein. De Museumtuin is tijdens deze speciale dag open van 10 uur tot 17 uur. De toegang bedraagt uitzonderlijk 4 euro, kinderen mogen gratis binnen. Meer info op www.museumtuingaasbeek.be. (MEN)