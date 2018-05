Motorrijder rijdt in op voorligger 16 mei 2018

Bij een ongeval op de Ninoofsesteenweg is gisteren omstreeks 17.45 uur een motorrijder gewond geraakt. Om een nog onbekende reden reed het slachtoffer in op een voorligger. Hij kwam ten val, maar zou niet in levensgevaar verkeren. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, één rijstrook werd een uurtje afgesloten. (TVP)