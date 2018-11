Moldavisch gezin neemt Klosken over Michiel Elinckx

09 november 2018

14u35 2 Lennik Vitali Bichir is de nieuwe uitbater van hoeveherberg Klosken. Samen met zijn gezin wil hij de Belgische én Moldavische keuken serveren. “Wij willen de mensen een warm hart toedragen”, aldus Vitali.

Hoeveherberg Klosken vormt het epicentrum van Sint-Martens-Lennik. De historische herberg is honderden jaren oud. Jan Leyssens, die eigenaar is van het gebouw, kocht de hoeve in 2006, nadat een Antwerps projectontwikkelaar dreigde het gebouw af te breken. Sindsdien is het Klosken springlevend. Vele verenigingen vinden er weer hun thuis en toeristen komen voor een hapje te eten.

De voorbije maanden zocht Leyssens naar een nieuwe uitbater van Klosken. Uiteindelijk kwam hij tot een akkoord met Vitali Bichir, een Belg met Moldavische roots. “Vitali kwam samen met zijn familie nieuwjaar vieren bij ons”, aldus Leyssens. “Hij heeft al heel wat ervaring in de horecawereld. Toen hij hoorde dat we nieuwe uitbaters zochten, stond hij te springen om Klosken over te nemen. Al snel kwamen we tot een akkoord. Of de nieuwe eigenaar vernieuwingen met zich meebrengt? Op zich niet zoveel. Het interieur blijft behouden. We willen respect blijven opbrengen voor de historische waarde van de hoeve. Aan de toog staat onder meer een pop van Nicolaas Van Kelekom, de man die van de hoeve een herberg maakte. De naam Klosken verwijst ook naar hem. Vroeger zei iedereen ‘bij Klaasken’. Met een beetje Lennikse dialect wordt dat dus ‘Klosken’.

Volkscafé

Vitali zal samen met zijn vrouw Raissa en zijn dochter Maria de zaak runnen. Hij hoopt dat Klosken weer een thuis wordt voor de mensen uit Lennik. “Ik woon al tien jaar in Sint-Pieters-Leeuw”, zegt Vitali in vlekkeloos Nederlands. “Ik heb Moldavische roots. Dat betekent niet dat onze kaart vol met Moldavische gerechten zal staan. We willen vooral inzetten op de Vlaamse klassiekers van topkwaliteit. Als suggestie kan er natuurlijk een Moldavisch gerecht opduiken. Ook is er een ruime bierkaart met vrijwel alle geuzes.”

Vitali wil de volkse sfeer terug naar de zaak brengen. Daarvoor hoopt hij op de steun van de Lennikse verenigingen. “Traditiegetrouw is Klosken de uitvalbasis voor heel wat verenigingen”, vertelt hij. “Met onze gastvrijheid en ruime infrastructuur hopen we ze terug te lokken. Klosken moet opnieuw het volkse café van weleer worden. Wij gaan iedereen ontvangen met een glimlach, dat staat vast. We hebben alles voor handen: een charmante inrichting en een prachtige terras, dat tijdens de zomer zeker van pas zal komen.”

Klosken is open van dinsdag tot en met zondag. Tijdens de weekdagen is het eetcafé open vanaf 12 uur. Zaterdag is iedereen welkom vanaf 18 uur, zondag om 10 uur. Wie meer info wil, kan contact opnemen via kloskenlennik@gmail.com of 0485/39.38.09.