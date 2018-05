Moeder die drie kinderen doodde, in september voor hof van beroep 03 mei 2018

Sonja Thioro Mbow (38) zal op 27 en 28 september voor het hof van beroep verschijnen, nadat ze eerder veroordeeld werd tot 28 jaar cel voor de moord op haar drie kinderen. Op 11 februari 2015 brak er brand uit in een bijgebouw van haar gezinswoning in Lennik. In dat gebouw waren de drie jongste kinderen van het gezin aanwezig. Zij overleefden het niet. Al snel gaf de vrouw - die met een alcoholverslaving kampte - toe dat zij de brand aangestoken had. "Maar ik wist niet dat de kinderen in het bijgebouw waren", hield ze gedurende het hele proces vol. De rechter geloofde dat niet, maar nu zal de zaak dus opnieuw bekeken worden. (WHW)