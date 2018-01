Milieuraad zamelt kurk in 02u28 0 Foto Mozkito Kris Pauwel van de milieuraad met milieuambtenaar Marc Bruylandt en schepen Heidi Elpers bij enkele inzamelemmers. Lennik De milieuraad wil inwoners aansporen om kurk in te zamelen in speciale boxen, op verschillende locaties. Kurk kan immers een tweede leven krijgen als isolatiemateriaal.

Op verschillende plaatsen in de gemeente werden tonnen geplaatst waar inwoners restjes kurk in kunnen deponeren. "Niet iedereen weet dat kurk gerecycleerd kan worden tot isolatiemateriaal", zegt Kris Pauwel, voorzitter van de Lennikse milieuraad. "Het is dus zonde om het samen met ander afval te verbranden. En als iedereen een inspanning levert om kurk apart in te zamelen, dan kunnen we de afvalberg verkleinen."





De milieuraad wil ook verenigingen en scholen bij het project betrekken. En ook horecazaken kunnen een 'kurkenemmer' aanvragen. De actie loopt nog tot en met 2 april. Wie een gratis emmer wil om kurk in te zamelen, kan een mail sturen naar milieu@lennik.be. (MEN)