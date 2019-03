Michiel redde Paul Severs na hartaanval, en daar is zijn zoon hem eeuwig dankbaar voor Michiel Elinckx SD

14 maart 2019

16u31 0 Lennik Michiel Goven heeft dinsdag het leven gered van charmezanger Paul Severs. De 30-jarige Lennikenaar was toevallig als eerste op de plaats waar Severs een hartaanval kreeg. Door een kwieke reactie en een snelle reanimatie hield Goven de schlagerzanger in leven. “Een bekende Vlaming? Ik zou het voor iedereen gedaan hebben”, zegt Goven. De familie van Severs laat ondertussen weten dat ze de twee erg dankbaar zijn voor hun tussenkomst, zo schrijf zoon Christophe op Facebook.

Dinsdagochtend werd Severs onwel tijdens een fietstochtje in Sint-Renelde, een deelgemeente van Tubeke. De geliefde charmezanger belandde bewusteloos in de berm van de weg. Fracties later passeerde Michiel Goven, die in het dagelijkse leven als technieker voor Telenet werkt, langs de bewuste plaats. “Een groot toeval”, noemt Goven het. “Ik reed door een landweg naar een kruispunt toe, maar mijn GPS vond de weg niet meer. Daarna schakelde ik via mijn gsm de app Waze in, die mij de omgekeerde richting stuurde. Enkele minuten eerder passeerde ik een fietsende Severs, die ik natuurlijk meteen herkende. Tien jaar geleden zat ik in de organisatie van de Dolle Dagen Gaasbeek. Op onze affiche werd Severs enkele keren geprogrammeerd. Hij zal het niet meer weten, maar we wisselden na het optreden zelfs enkele woorden uit.”

Cursus EHBO

Toen Goven terug op de landweg reed, merkte hij meteen de fiets van Severs in de berm op. “Ik dacht in eerste instantie dat hij gevallen was”, vertelt Goven. “Ik sprong meteen uit mijn camionette en snelde naar Severs toe. Toen ik bij hem aankwam, bloedde hij uit zijn neus. Hij lag in een erg rare houding. Door een opleiding EHBO, die ik tijdens mijn studies orthopedagogie volgde, wist ik dat ik hem niet mocht verplaatsen. Je kan zomaar schade aanrichten aan de nek van het slachtoffer.”

Amper polsslag

Goven belde meteen de hulpdiensten op, die enkele vragen stelden aan de Lennikenaar. “Had hij nog een hartslag? Ademde hij nog? Op beide vragen moest ik negatief antwoorden. Ik voelde amper een polsslag. Toen zeiden de hulpdiensten - nog altijd via de telefoon - dat ik de reanimatie moest starten. Ik zette mijn verstand op nul en probeerde de hartmassage toe te dienen. Een dame, die toevallig passeerde, schoot me meteen te hulp. Ik krijg misschien alle lof toegeworpen, maar zonder haar was het niet gelukt. Het is fysiek erg zwaar om een reanimatie uit te voeren.”

Rechtsomkeer

Na tien minuten arriveerden de hulpdiensten samen met de MUG. Zij namen de reanimatie meteen over van Goven, die waarschijnlijk het leven van Severs redde. “Ik had geluk dat ik rechtsomkeer maakte”, vindt Goven. “Severs lag maximaal drie minuten in die berm. Als er niemand onmiddellijk was gepasseerd, dan had hij het waarschijnlijk niet overleefd. Die verplichte cursus EHBO heeft mij misschien een beetje geholpen, maar op zo’n moment kan je niet nadenken. Of ik fier ben? Ik zou dit voor iedereen gedaan hebben. Paul Severs is toevallig een bekende Vlaming, maar dat doet er niet toe. Ik hoop dat hij snel gezond wordt.”

Helden

Christophe Severs, de zoon van Paul, heeft de redders van zijn vader ondertussen bedankt in een bericht op Facebook. “We bedanken hen uit het diepste van ons hart voor hun interventie. Zonder Michiel en de dame, die toevallig voorbijkwamen, zou het verhaal helemaal anders verlopen zijn. Voor ons zijn jullie voor eeuwig helden!” De toestand van Severs blijft momenteel erg onzeker. “Straks gaan we naar het ziekenhuis en weten we meer”, schrijft Christophe. “De artsen zijn momenteel de medicatie aan het verminderen om hem op heel traag tempo te laten ontwaken. We kunnen nog niet zeggen hoe hij zal reageren als hij wakker wordt. We weten ook niet of hij zal wakker worden. Momenteel moeten we dus terug afwachten. Voorzichtig positief durven we soms te zijn, maar de realiteit is dat we het niet kunnen voorspellen.”