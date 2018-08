Meer groen, minder fontein MARKT WORDT TIEN JAAR NA LAATSTE HERINRICHTING OPNIEUW AANGEPAKT MICHIEL ELINCKX

25 augustus 2018

02u25 0 Lennik De Lennikse Markt mag gerust wat groener, en daar maakt het gemeentebestuur nu 138.000 euro voor vrij. Er komen bomen en banken om er een plein van te maken waar mensen graag even vertoeven. De fonteinen - die amper naar behoren gewerkt hebben - verdwijnen dan weer, net als tien parkeerplaatsen.

De Markt, met Paard Prins als onmiskenbaar uithangbord, onderging in 2008 een eerste metamorfose. Er werd een keurige parking van gemaakt, de wegen werden netjes aangelegd en er werden enkele fonteinen geïnstalleerd. Het gemeentebestuur gaat nu voor een tweede herinrichting, die ietwat bescheidener is en vooral focust op meer groen. "De Markt grenst aan de drukke N282", zegt burgemeester Irina De Knop (Open Vld). "En het is net daar dat we de handelskern willen versterken met verschillende acties. Vorig jaar lanceerden we de uniforme terrassen en het nieuwe logo. Uit de gesprekken met de zelfstandigen kwam onder meer het idee naar voren om de Markt groener te maken. Samen met studiebureau Plan Plus werkten we een gedetailleerd plan uit, en dat willen we nu in het najaar uitvoeren. Het was overigens balanceren op een slappe koord, want enerzijds willen we het parkeercomfort behouden, en anderzijds wilden we het plein ook aantrekkelijker maken."





Comfortabel op bus wachten

Daarom worden er in het najaar bomen geplant. De gemeente wil ook nieuwe banken plaatsen, zodat het wachten op de bus comfortabeler kan worden. Tien parkeerplaatsen moeten voor die ingrepen wijken, net als de fonteinen. En dat laatste is best opvallend, want die werden pas tien jaar geleden geplaatst - tijdens de grootschalige herinrichting van de N282. Maar ze veroorzaakten al snel problemen. Zo spoot het water te hoog, waardoor passanten nat werden. En in de winter maakten ze van de omgeving een ijspiste. "Een structureel probleem", zegt schepen van Openbare Ruimte Johan Limbourg (Open Vld). "De waterbuffers waren te klein en moesten steevast aangevuld worden door onze gemeentediensten. We hebben even overwogen om een andere put te boren, zodat er weer genoeg water beschikbaar zou zijn. Maar dat zou ons bakken geld kosten. We moesten dus een keuze maken en uiteindelijk besloten we om het verhaal van de fonteinen te beëindigen, en ze te vervangen door bomen."





De lokale middenstanders zijn tevreden over de plannen. Ook de tien parkeerplaatsen die op de schop staan, lijken voor hen geen struikelblok te zijn. "Er zijn genoeg parkeermogelijkheden", vindt Sam Dehandschutter van restaurant Sir Kwinten. "Op weekdagen blijven heel wat plaatsen leeg, dus ik denk niet dat we dit gaan voelen. De verfraaiing van de Markt is sowieso een goede zaak. Het zal voor de klanten aantrekkelijker worden om naar hier te komen."





De werken starten in november, en begin 2019 moet alles afgerond zijn.