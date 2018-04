Marie-José en Gilbert zijn gouden koppel 17 april 2018

Gilbert Diericx (75) en Marie-José Vossen (74) uit Lennik hebben onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Hij groeide op in Herne, zij in Leerbeek. Ze leerden elkaar kennen tijdens een bal van Will Tura. Gilbert werkte in de horeca, in de visserij en in een beenhouwerij. Marie-José werkte als naaister bij Natan in Brussel, en later ook nog in restaurant La Paix in Anderlecht. Hun gezin groeide met een zoon en intussen hebben ze ook twee kleinkinderen.





(SMH)