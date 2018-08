Marcel en Monica vieren 50-jarig huwelijk 08 augustus 2018

02u45 0

Marcel Puttaert (82) en Monica Ricour (75) uit de Waterhoflaan 25 in Sint-Martens-Lennik hebben hun gouden huwelijk gevierd. Monica groeide op in Gooik en Marcel in Anderlecht. Ze leerden elkaar kennen in de Europe Overzee Bank en eindigden na overnames bij Banco Hispano, nu heet deze bank Banco Santander Central Hispano. Monica was actief in de KLV en speelde toneel. Marcel was schout, speelde tennis in Anderlecht en pingpong met de bank. Hun gezin groeide met dochter Vanessa en de kleinkinderen Lieselot en Luka.





(SMH)