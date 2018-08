Marcel en Marcelina vormen diamanten paar 28 augustus 2018

Marcel Simillon (85) en Marcelina Detroyer (82) uit de Tuitenbergstraat in Eizeringen-Lennik hebben hun diamanten huwelijk gevierd. Toen Marcel in de Negenbunder voorbij de woning van Marcelina fietste, riep net de moeder van Marcelina haar dochter. Omdat Marcel dacht zijn naam te horen, stopte hij en ging hij naar de moeder. Hij bleef komen toen hij Marcelina zag. Marcel was zelfstandig elektricien en Marcelina had in Leuven een winkel in lederwaren. Hun huwelijk groeide met de dochters Patricia en Carine, de kleinkinderen Morgaan, Helena en Nathan en achterkleinzoon Alexandro. Marcel houdt van tuinieren en zat in het bestuur van de tuinbouwschool. Samen genieten ze van een reis met de bus en de activiteiten van Okra Eizeringen.





(SMH)