Marcel en Clementine vieren diamanten huwelijk 22 augustus 2018

02u23 0

Marcel Van Everbroeck (86) en Clementine Van Bellingen (86) uit de Ninoofsesteenweg in Eizeringen-Lennik hebben hun diamanten huwelijk gevierd. Marcel groeide op in Eizeringen en Clementine in Strijtem. Ze leerden elkaar kennen op de kermis in Eizeringen en spaken nadien af op de tram naar hun werk. Marcel verdiende zijn boterham bij Côte d'Or in Brussel. Clementine zorgde voor het huishouden. Hun gezin groeide met de kinderen Danny en Christine en de kleinkinderen Dorien en Leen. Het koppel was jaren lid van Okra Eizeringen. Nu onderhoudt Marcel zijn tuin en maakt hij nog regelmatig een tocht met de fiets.





(SMH