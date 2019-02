Lien De Slagmeulder zesde opvolger op Vlaamse N-VA-lijst Michiel Elinckx

21 februari 2019

16u06 0 Lennik Lien De Slagmeulder staat als zesde opvolger op de Vlaamse lijst van N-VA in Vlaams-Brabant.

De Slagmeulder is momenteel gemeenteraadslid voor N-VA-Lennik Kwadraat. Ze wil haar lokaal engagement als gemeenteraadslid verder zetten in het Vlaams parlement. “Als jonge mama wil ik de politieke vernieuwing verder uitdragen en me focussen op thema’s zoals verkeersveiligheid en het Vlaams karakter van onze regio”, aldus De Slagmeulder. “Ik zal mij ten volle inzetten voor de versterking van ons mooie Pajottenland.” Eerder raakte bekend dat uittredend Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh op plaats 2 staat van de Kamerlijst. Zo nemen twee Lennikse gemeenteraadsleden een plaats in op de N-VA-lijst voor Vlaams Brabant.