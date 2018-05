Leo en Josephina zijn gouden koppel 03 mei 2018

Leo Schoukens (68) en Josephina Van Schepdael (70) uit Lennik hebben onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in het Gildehuis in Schepdaal. Hij werkte bij een firma in bouwmaterialen, zij ging aan de slag in het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik. Leo is duivenmelker en lid van de Snelle Duif uit Oetingen. Hij houdt ook van jagen en zijn schapen verzorgen. Hun gezin groeide met twee kinderen, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind.





(SMH)